Campania: Longobardi (De Luca presidente), approvato bilancio di rigore e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato oggi in consiglio regionale la legge di stabilità 2020. Un bilancio di rigore e sviluppo per la Campania". Lo ha dichiarato il consigliere regionale, nonché vicepresidente della commissione regionale bilancio, che ha proseguito: "Ho fatto inserire il rifinanzamento di tre leggi: 600mila euro per il "dopo di noi' per i cittadini diversamente abili, 300mila euro per la legge sulla lingua italiana dei segni e 300mila euro per 'Eccellenze campane', un fondo questo per valorizzare le attività del settore agro-alimentare e per i prodotti tipici. Inoltre abbiamo accolto la proposta di Forza Italia di sostenere le antiche terme di Castellammare di Stabia con 500mila euro per tre anni e istituire il premio pasta di Gragnano con 150mila euro per tre anni". (segue) (Ren)