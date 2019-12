Ottaviano (Na): orologi e giocattoli contraffatti, scatta il sequestro

- Maxisequestro della Guardia di Finanza a Ottaviano, in provincia di Napoli. Nel mirino dei finanzieri finiscono 430mila articoli, tra orologi e giocattoli, ritenuti contraffatti o poco sicuri messi in vendita in alcuni negozi della zona. Dopo i sequestri è stato denunciato un cittadino cinese che dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di contraffazione e ricettazione. (Ren)