Napoli: Giuliano (questore), servizi continui da questa mattina

- "Sono napoletano anch'io, visto che mi sono trasferito in questa città. Il periodo natalizio conferma la sensazione avuta dal primo momento, quella di una città estremamente vitale e gioiosa. Molto spesso ai periodi di festa come questo corrisponde un maggior impegno da parte delle forze dell'rodine e questo accadrà anche a Napoli”. Lo ha dichiarato Alessandro Giuliano, questore di Napoli, durante la trasmissione “Barba e capelli” di Radio Crc. “Abbiamo suggerito una serie di misure ha proseguito il questore - ci saranno, a partire da questa mattina, dei servizi continui in strada, innumerevoli esponenti delle forze dell'ordine che, nei territori più sensibili, saranno in servizio per garantire delle ottime feste. Il terrorismo è potenzialmente sempre immaginale, ma a Napoli, in particolare, ho riscontrato una particolare sinergia tra tutte le istituzioni. Tutti gli enti sono particolarmente coesi nell'ambito della sicurezza. Sono state affrontate misure corrette senza militarizzare il territorio. Qualsiasi illecito che si subisce o a cui si assiste, bisogna denunciare. La fiducia nello Stato e nelle istituzioni è fondamentale”. (Ren)