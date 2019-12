Calabria: Laboccetta (Polo Sud), momento difficile per Pittelli ma sia viatico per la libertà

- "Oggi il mio pensiero va a coloro che sono stati privati della libertà e che si trovano in custodia cautelare". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "In particolare - ha proseguito Laboccetta - penso al mio vecchio compagno di banco alla Camera dei Deputati Giancarlo Pittelli, straordinario penalista, sbattuto come il peggiore dei criminali nel Carcere di Nuoro. Un istituto ad alta sorveglianza. Per lui sarà un Natale terribile. Ed io posso ben comprenderlo, avendo vissuto un episodio quasi analogo nel 2016 in quel di Rebibbia. A Capodanno il riesame annullò tutto e potei riabbracciare la mia bella famiglia. Fu dura, ma andò così! Mi auguro sinceramente che il buon Pittelli possa presto ottenere la libertà e chiarire ogni aspetto di questa inquietante vicenda. E tornare a testa alta nella sua Catanzaro e nella bella Calabria". (Ren)