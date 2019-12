Campania: Caldoro, da Piscitelli disagio istituzionale e ora lavoro comune

- "Il consigliere Alfonso Piscitelli ha espresso, in Aula, un forte disagio istituzionale nei confronti della giunta e della sua maggioranza". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, commentando la scelta del consigliere di lasciare la maggioranza e il gruppo 'De Luca presidente'. "Le dichiarazioni testimoniano le qualità delle sue azioni e la sensibilità della sua formazione politica - ha aggiunto Caldoro - Sono certo si potrà avviare con Alfonso Piscitelli un lavoro sulle regole che devono incoraggiare il desidero di partecipazione alla cosa pubblica e, più in generale, un lavoro di rilancio della Campania".(Ren)