Campania: Picarone, legge di stabilità rifinanzia leggi importanti

- “Quest’anno è stato fatto un buon lavoro per dare vita ad una legge di stabilità molto ampia che va a rifinanziare leggi importanti, come quella sulla cultura, per il Teatro San Carlo, l’illuminazione dei monumenti, per il turismo, per le politiche sociali e per i trasporti, un lavoro molto intenso che ha impegnato la Commissione e oggi il Consiglio”. Lo ha detto il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Francesco Picarone, commentando l'approvazione a maggioranza da parte del Consiglio regionale della Legge di stabilità regionale 2020, sulla quale il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, ha posto la questione di fiducia, e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. (Ren)