Campania: Marciano (Pd), rilanciati lavoro, trasporti e sanità

- “I dati di Svimez, che registrano la recessione nel Sud e che il Pil in Campania, nel 2018, si è fermato vanno contestualizzati in una crisi economica mondiale che ha visto anche la Germania, motore economico d’Europa, rallentare, e, in questo contesto, la Regione Campania, guidata da questa maggioranza, ha rilanciato sul lavoro, sui trasporti, sulla sanità". Lo ha dichiarato il consigliere Antonio Marciano (Pd). "Il clima di campagna elettorale - ha proseguito Marciano - non deve portare a offuscare sui dati oggettivi che dimostrano un avanzamento della Campania, che ha recuperato anche il ritardo nella spesa dei fondi europei ed ha ottenuto, in sede di parifica dei bilanci 2017 e 2018, il plauso della la Corte dei Conti. La promessa del ‘mai più ultimi’, dunque, è stata mantenuta”. Oggi il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza la Legge di stabilità regionale 2020, sulla quale il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, ha posto la questione di fiducia, e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. (Ren)