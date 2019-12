Campania: Ciarambino (M5s), bilancio regionale, uniche proposte di miglioramento sono a nostra firma

- "Per la quinta e ultima volta in questa legislatura ci siamo trovati a discutere un bilancio che non affronta le vere criticità della Campania”. Queste le parole di Valeria Ciarambino, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Campania, che ha poi aggiunto: “In una regione in denatalità, dove il numero di morti supera quello dei nati, dalla quale i giovani continuano a fuggire via, con criticità enormi sul fronte ambientale, sanitario e dei trasporti, si produce un bilancio senza alcuna visione né provvedimenti tesi a rimuovere problematiche strutturali della nostra terra. Gli unici ad aver presentato vere proposte di miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini e nella direzione dello sviluppo e del rilancio della nostra terra siamo stati noi del Movimento 5 stelle, e solo alcune di queste misure, troppo poche, sono state recepite”. “Dispiace – ha proseguito Ciarambino - che, coerente con la debolezza tipica di questo governo regionale, sia stata posta ancora una volta la fiducia a un testo che dovrebbe essere fondamentale per la vita dei cittadini, impedendo la discussione dei singoli provvedimenti". (segue) (Ren)