Casoria (Na): A. Russo (FI), centrodestra all'opposizione più produttivo delle amministrazioni

- "Il finanziamento regionale delle norme sul monitoraggio e la messa in sicurezza delle cavità sotterranee, assolutamente necessarie a scongiurare disastri come quelli di largo San Mauro a Casoria (Na), è un'ottima notizia di cui ringraziamo il consigliere regionale Armando Cesaro che le ha introdotte nel 2018 ed il consigliere Tommaso Casillo che oggi insieme a lui le finanzia". Lo ha affermato il vicepresidente del consiglio comunale di Casoria, consigliere di opposizione di Forza Italia, Angela Russo. "Ancora una volta – ha proseguito Russo - dimostriamo che il centrodestra anche dall'opposizione riesce a rendersi decisamente più produttivo ed utile di chi, dal centrosinistra, amministra e spesso senza neppure avere cognizione delle opportunità normative e finanziarie disponibili. Proprio come nel caso delle norme in questione delle quali l'amministrazione Bene ne ignorava persino l'esistenza". (Ren)