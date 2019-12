Napoli: de Magistris, il 2020 è l'anno per scalare la vetta dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro è un risultato straordinario. Essere terzi nella presenza nei musei, significa essere stabilmente primi in termini di crescita”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris durante la trasmissione “Barba e capelli” di Radio Crc. “Siamo orgogliosi della nostra offerta culturale - ha proseguito il sindaco - perché riteniamo che la cultura sia la principale arma di riscatto della nostra città, riuscendo a produrre economia e tanti posti di lavoro. Il 2020 deve essere l'anno per scalare la vetta dei servizi. Queste sono sfide complicate perché si parte molto indietro e con pochissime risorse, ma ce la faremo. Traffico? Le ordinanze possono fino ad un certo punto, ci vuole collaborazione, buon senso e ottima spartizione degli uomini. Ci sono percorsi preferenziali in modo da cercare di attutire il rischio. Domenica è stata una giornata orribile, no solo per Napoli, ma per tutto il Paese a causa del maltempo. Speriamo di passare un Natale in tutta tranquillità. Auguro un buon natale a tutti gli uomini e le done della polizia di stato. A tutti i napoletani e a tutti i turisti, spero passino un ottimo Natale nella nostra amata Napoli”. (Ren)