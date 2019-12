Campania: Di Scala (FI), presentati emendamenti qualificanti

- “Anche Forza Italia ha presentato numerosi emendamenti qualificanti, come quello finalizzati a migliorare la flotta per i trasporti marittimi, per i trasporti su gomma sull’isola d’Ischia e per fra fronte alle gravi conseguenze delle ultime violente mareggiate”. Lo ha sottolineato il consigliere Maria Grazia Di Scala commentando l'approvazione a maggioranza da parte del Consiglio regionale campano della Legge di stabilita' regionale 2020, sulla quale il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, ha posto la questione di fiducia, e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. (Ren)