Campania: Maraio (Psi), Bilancio conferma l’ottimo lavoro svolto

- “Quest’ultimo bilancio di legislatura conferma l’ottimo lavoro fatto nei diversi settori della Regione". Lo ha dichiarato Vincenzo Maraio (Psi) commentando l'approvazione a maggioranza da parte del Consiglio regionale della Legge di stabilita' regionale 2020, sulla quale il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, ha posto la questione di fiducia, e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. "In particolare - ha proseguito Maraio - la Campania è l’unica regione che ha contrastato il piano di riparto nazionale dei fondi per gli asili nido, che penalizza le regioni del Sud, e, sul turismo, ha iniziato un percorso per stabilire regole nel settore dei Bed & Breakfast”. (Ren)