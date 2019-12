Campania: Saiello (M5s), ritardi in seconda fase del reddito di cittadinanza responsabilità di De Luca

- “Con il reddito di cittadinanza, il M5s ha restituito dignità a tante famiglie , se la Regione Campania è andata rilento nella attuazione della seconda fase del reddito di cittadinanza, la responsabilità è del presidente De Luca che ha giocato sulla pelle dei navigator”. Lo ha detto il consigliere campano Gennaro Saiello, oggi in Aula per l'approvazione della Legge di stabilità regionale 2020 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. (Ren)