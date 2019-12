Regione Piemonte: Cirio, accuse a Rosso abominevoli, non abbiamo anticorpi contro mafia (2)

- Cirio ha aggiunto: "Io sono garantista, gli auguro di dimostrare l'estraneità. Ma non potevamo stare fermi, ho dato mandato per la revoca. Quando si fa una giunta si chiede che le forze politiche indichino delle persone, io avevo tracciato un identikit dell'assessore ideale, di avere la novità come elemento caratterizzante e altri profili. Per questo a Rosso avevo assegnato deleghe più tecniche, per mantenere fede a questo impegno - ha detto il governatore - . I fatti riguardano Roberto Rosso candidato e il suo meccanismo di elezione in Consiglio. È abominevole perché quello è il primo momento della democrazia. Se queste accuse verranno confermate, avrà fatto un danno al concetto di rappresentanza. Fin da quando mi sono insediato ho improntato il mio mandato all'insegna della legalità e alla lotta alla criminalità, valori che ritengo comuni senza distinzioni. Settimana scorsa abbiamo voluto risparmiare fondi perché i beni confiscati vengano restituiti. Lavoriamo con "Avviso pubblico" e "Libera" su questi temi. Ecco perché quando ho letto questa notizia sono rimasto allibito e mi sono sentito tradito. Chiudo ringraziando il lavoro della magistratura piemonte e italiana perché ci aiuta a fare pulizia. Dobbiamo chiedere anche lumi, indicazioni, modelli per salvaguardare dignità istituzioni e di ciascuno di noi". (Rpi)