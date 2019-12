Campania: Caldoro, siamo ultimi in Italia e in Europa

- "Discutiamo di un provvedimento fatto di cose inutili. Siamo ultimi in Italia, ultimi in Europa". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro in Aula sulla discussione relativa al Def regionale. Il capo della opposizione di centrodestra, dati alla mano e riferendosi alle diverse macroaree di intervento, rischio povertà, reddito, occupazione giovanile, salute, assistenza sociale, trasporti e rifiuti, in Consiglio ha ripetuto sette volte: "Ultimi, ultimi, ultimi, ultimi, ultimi, ultimi, ultimi in Italia. Lo certificano osservatori terzi come Banca d'Italia, Svimez ed Eurostat che ci pone fanalino di coda in Europa. È questo il bilancio di questi ultimi cinque anni". "Si è consolidato l'equilibrio di bilancio - ha ricordato Caldoro - Lo riconosco ma sottolineo che non basta, è una precondizione per fare. E nulla di concreto si è realizzato. Nulla per i trasporti, per l'ambiente, per il sociale e la sanità". Nella parte finale Caldoro ha sottolineato le proposte del centrodestra. "La giunta - ha concluso - deve ritirare il provvedimento sull'Autonomia, scritto male e contro i cittadini. Nella sanità deve recuperare risorse per la qualità dei Lea, deve immaginare una riduzione della pressione fiscale nella parte relativa alle competenze regionali". (Ren)