Campania: domani in Consiglio regionale voto fiducia sul bilancio

- Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha posto la questione di fiducia sull’emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2020-2022” e Legge di Stabilità regionale per il 2020. Pertanto, il Consiglio si riunirà domani, 24 dicembre, alle ore 11 per votare sulla stessa e, quindi, sui provvedimenti di Bilancio. Il Consiglio, nella seduta odierna, ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale.(Ren)