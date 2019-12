Napoli: Simeone, un uomo è morto, dobbiamo sentirci tutti responsabili

- "In una città come la nostra non possono accadere questi episodi, che sono diventati di routine ogni qualvolta ci sia maltempo". Lo ha dichiarato Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti al Comune di Napoli, durante la trasmissione "Barba e caplli" di Radio Crc. "La situazione sta diventando complicata - ha proseguito Simeone - quindi mi chiedo perché il sindaco non dichiari lo stato di calamità. Non è solo il vento, ma anche le piogge causano gravi danni. Un uomo di 60 anni non c'è più e dobbiamo sentirci tutti responsabili. Per la gestione degli alberi, nell'ultimo bilancio, sono stato stanziati solo 400 mila euro. Il problema è la mancanza di fondi, ma non può essere una giustificazione. Bisogna programmare meglio. Ad oggi abbiamo 8 unità dedicate al verde, agronomi e giardinieri sono tutti andati in pensione. Bisogna intervenire necessariamente e in questo istante. Arrivano centinaia e centinaia di richieste di manutenzione di alberi ad alto fusto. Ieri sono stato alle prese con i cittadini del Rione Traiano, dove c'è stato un evento climatico abbastanza forte". "Non si può pensare - ha concluso Simeone - che una persona, mentre cammina per strada, venga colpita da un cartellone pubblicitario o da un albero". (Ren)