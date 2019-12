Campania: Consiglio regionale approva nota di aggiornamento al Defrc 2020-22

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato a maggioranza, con 26 voti favorevoli e 14 contrari, con la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza della Regione Campania-Defrc 2020-2022. La Risoluzione di maggioranza è stata introdotta all’esame del Consiglio dal Presidente della Commissione Regionale Bilancio, Francesco Picarone (Pd), che ha elencato alcuni dei contenuti del documento che punta, tra l’altro, sul prosieguo della semplificazione e della trasparenza dell’azione amministrativa, sul potenziamento dei trasporti e della rete aeroportuale campana, sul risanamento dell’ambiente attraverso il rilancio delle bonifiche, la lotta all’uso della plastica e dello spreco alimentare, sulla tuteladella risorsa mare, sul potenziamento delle politiche attive del lavoro, il rilancio delle politiche abitative attraverso l’Acer, degli interventi per le aree periferiche e delle azioni intraprese per incentivare maggiori forme di autonomia regionale modificando il criterio dei costi standard, incrementare il livello dei lea nella sanità. In merito il capogruppo del M5s, Valeria Ciarambino, ha dichiarato: “La nota di aggiornamento al Defrc, l’ultima di questa Legislatura, conferma i profondi ritardi e fallimenti dall’attuale maggioranza alla Campania in tutti i settori, dalla sanità, al lavoro, all’ambiente, ai trasporti al turismo". (segue) (Ren)