Campania: Consiglio regionale approva nota di aggiornamento al Defrc 2020-22 (2)

- "Fallimenti - ha sottolineato Ciarambino - che questa opposizione ha denunciato e ha provato a correggere attraverso le sue proposte, che sono state puntualmente bocciate perché provenienti da questa parte politica”. Il capo dell’opposizione del centrodestra, Stefano Caldoro, ha evidenziato: “Svimez, Eurostat e Banca di Italia hanno fotografato il disastro provocato dalla Giunta De Luca e dalla maggioranza di centrosinistra con tutti gli indicatori che collocano la Campania ultima in Italia ed anche in Europa”. Per Caldoro “la Legge di stabilità somiglia molto di più a un decreto milleproroghe che ad un atto di indirizzo politico e segna la fine di una Legislatura che ha prodotto solo recessione economica e povertà”. (Ren)