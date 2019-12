Regione Piemonte: Cirio, accuse a Rosso abominevoli, non abbiamo anticorpi contro mafia

- "La situazione di Rosso ci dice due cose: la mafia ci siede a fianco, non abbiamo anticorpi per individuarla. Non siamo immuni, credo non abbiamo neanche gli strumenti, o meglio sono aggirabili". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, oggi ha riferito in Consiglio regionale sull'arresto dell'assessore Roberto Rosso. "Chiedo al Consiglio e alla neonata commissione Legalità di lavorare per dotarci di questi strumenti. Dobbiamo farci aiutare da chi ha dedicato la vita alla lotta alla criminalità. Noi siamo gente perbene, per questo siamo arrabbiati - ha proseguito Cirio - . Siamo di fronte a fatti gravissimi e abbiamo il dovere di parlarne qua, di fronte ai cittadini. Dobbiamo rispettare l'inchiesta. L'accusa che ha colpito Rosso è la peggiore, abominevole, perché va a minare il rapporto tra elettori ed eletto. Faccio una domanda: abbiamo colpe? Fratelli d'Italia ha colpe nell'aver candidato Rosso. Il Consiglio ha colpe? Il governo della Regione Piemonte ha colpe? A nessuno di questi soggetti può essere mossa accusa di superficialità. Abbiamo fatto ogni tipo di verifica, tutte puntuali". (segue) (Rpi)