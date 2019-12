Campania: A. Cesaro (FI), fiducia su manovra è sintomo di debolezza politica

- "Un segnale di debolezza politica". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, commentando la fiducia posta dal governatore campano Vincenzo De Luca sulla manovra finanziaria regionale. "Che si tratti di pragmatismo politico o peggio ancora del rischio-tenuta della maggioranza rispetto alla solita manovra delle tasse e del tirare a campare - ha aggiunto l'esponente di Forza Italia - in nessun modo possiamo giustificare il veto all'esame dei singoli provvedimenti di una finanziaria che avrebbe dovuto rappresentare il bilancio conclusivo di una legislatura, che avrebbe finalmente potuto e dovuto abbassare le tasse regionali ai cittadini campani risarcendoli di oltre 10 anni di sacrifici e non l'ha fatto. E che pertanto non temiamo di definire fallimentare". "Naturalmente - ha concluso Cesaro - domani in Aula non rinunceremo a fare chiarezza anche su quest'ultimo atto di un'esperienza politica disastrosa, fortunatamente giunta al termine".(Ren)