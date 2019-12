Napoli: venerdì in piazza Garibaldi l'evento "Block party"

- Venerdì in piazza Garibaldi a Napoli si terrà l'evento "Block party" organizzato dall'associazione Ammontone Studio in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli e Ufficio K eventi . Una giornata Urban interamente dedicata alla cultura hip hop e alle sue discipline e che rientra negli eventi promossi dal comune di Napoli nell'ambito del Natale 2019 "Voglia e turnà", una serie di iniziative organizzate per accogliere nel miglior modo possibile i napoletani che sono emigrati per motivi economici. Dj Uncino, organizzatore dell'evento, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di accoglierli e stare di nuovo con loro 'street street' proprio come la musica hip hop anche chi ha dovuto abbandonare i propri affetti per lavoro lotta ogni giorno per ottenere il proprio spazio in questo mondo. Venerdì 27 dicembre ci approprieremo nuovamente di quegli spazi che ci meritiamo e che si meritano i più giovani". Largo ai writer , ma anche alle battle di breaking e al contest di rap. Tra gli artisti che si alterneranno ci saranno Dj Uncino, Speaker Cenzou, Alberto Polo, Dj Simi, Gino Rota e Breakstarr. Speaker Cenzou ha aggiunto: "Continua la saga di skillz detector riaggiornata al 2020. Si sentiva la mancanza di un momento che fa parte della memoria storica del rap a Napoli e con Block Party abbiamo voluto rinverdire i fasti di allora". Skillz detector è la prima battle di rap napoletano messa in piedi nella prima metà degli anni '90, nacque ad Officina 99 con Cenzou, i 13 bastardi ed altri importanti nomi della scena hip hop. (Ren)