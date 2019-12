Campania: approvata la Legge di stabilità regionale per l'anno 2020

- Il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Stabilità regionale per il 2020”, è stato approvato dalla commissione Bilancio e all'esame del Consiglio regionale della Campania. (Ren)