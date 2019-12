Campania: Cesaro (FI), sceneggiata infinita De Luca azzeri il "concorsone"

- "Una sceneggiata infinita, De Luca azzeri il concorsone". Lo ha detto il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro commentando la notizia della riattribuzione dei punteggi per i candidati della categoria D del concorso Ripam-Formez Campania, meglio conosciuto col nome di “concorsone”. Cesaro ha attaccato: “Naturalmente nessuno spiega cosa sia realmente successo, quale misterioso difetto avrebbe colpito il sistema di verifica degli elaborati da spingere il Formez a rifare le graduatorie daccapo. Le uniche cose certe di questa infinita telenovela sono il caos assoluto e l'opacità delle procedure adottate che ci costringerà, ancora una volta a produrre una richiesta di accesso agli atti per sapere chi ha preso in consegna gli elaborati, chi li ha custoditi, dove e quale difetto sarebbe stato riscontrato nel software di gestione delle correzioni". Quindi Cesaro ha aggiunto: “Quella che era stata annunciata come una straordinaria opportunità per i giovani e per gli enti si sta trasformando in un clamoroso e costosissimo boomerang per la Regione che potrebbe essere chiamata a risarcire migliaia di candidati pronti al ricorso e perfino gli enti stessi che da questa vicenda non potranno che uscirne danneggiati". Infine il capogruppo consiliare di Forza Italia ha concluso: “Restiamo dell'avviso di sempre: De Luca, che forse non a caso ha preferito non rivolgersi al Formez per il concorso dei 641 posti per i centri per l'Impiego in Campania, smentisca le voci che indicano questo concorsone come una messinscena elettorale: fermi le macchine, azzeri tutto e si riparta daccapo in maniera efficiente e assolutamente trasparente”. (Ren)