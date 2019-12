Mostre: dal 24 dicembre a Pompei "Gli arredi della casa di Giulio Polibio"

- Dal 24 dicembre e per tutte le festività natalizie i visitatori di Pompei potranno visitare l'area archeologica con alcune proposte speciali. Lo ha annunciato il Parco archeologico in una nota in cui vengono presentate le iniziative natalizie nella zona archeologica. All'Antiquarium di Pompei è allestita la mostra "Gli arredi della casa di Giulio Polibio". Stando a quanto hanno fatto sapere dal Parco: "Il racconto di una famiglia, di un personaggio pubblico, di individui strappati alla vita. Le loro abitudini, il vezzo e il desiderio di mostrare la propria ricchezza, attraverso il lusso negli arredi e negli oggetti di vita quotidiana. Oltre 70 oggetti, tra lucerne, porta lucerne, bruciaprofumi, vasellame per la cottura degli alimenti (pentole per bollire, tegami per friggere, olle per la bollitura di focacce e verdure), coppe per banchetti e bottiglie in vetro, scaldavivande, candelabri, un anello con sigillo in bronzo, forse il vero proprietario della casa, il calco perfetto di un cesto in vimini, un salvadanaio in terracotta, dadi da gioco e altro ancora. Ma anche il tentativo di dare un aspetto agli abitanti della casa, raccontato attraverso i volti ricostruiti di 3 delle vittime rinvenute. Il viso di una ragazza di meno di 20 anni, agli ultimi mesi di gravidanza al momento dell'eruzione, quello di un uomo adulto tra i 25 e i 35 anni e quello di un uomo anziano, intorno ai 60 anni di età".(Ren)