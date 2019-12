Bilancio Lazio: Tripodi (Lega), Zingaretti trovi risorse per potenziamento argini Amaseno

- "La Regione Lazio si attivi immediatamente per individuare le risorse necessarie nel bilancio al fine di potenziaregli argini del fiume Amaseno. La viabilità nell'omonimo paese, in direzione Prossedi, è interrotta. No all'isolamento, basta con una politica miope priva di manutenzione e salvaguardia". Così in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, che ha presentato un ordine del giorno durante la discussione della legge di stabilità in corso alla Pisana. "Non possiamo non accogliere l'sos del Comune di Amaseno ma anche dei cittadini di Prossedi e degli altri Comuni limitrofi che - sostiene Tripodi - purtroppo devono fare i conti spesso e volentieri con leesondazioni del fiume. Stessa situazione si è verificata negli scorsi mesi anche a Sonnino e da anni ormai all'ingresso di Terracina sulla via Appia, dove il manto stradale è addirittura più basso del letto del fiume e gli interventi tampone sugli argini sono insufficienti e non risolutivi. Zingaretti, se ci sei, batti un colpo!'', conclude il capogruppo regionale della Lega. (Com)