Bilancio Lazio: Ciacciarelli, approvato odg per ferrovia veloce Roma-Frosinone-Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato approvato il mio ordine del giorno alla Legge di stabilità regionale 2020, che impegna il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e tutta la giunta regionale a porre in essere tutte le iniziative normative e finanziarie per la realizzazione della rete ferroviaria veloce Roma - Frosinone - Cassino, con specifica fermata in quest'ultima città. Si tratta di un'opportunità irrinunciabile di sviluppo per la nostra provincia che porterà notevoli ripercussioni positive, economiche e sociali, a partire dalla rivalutazione del mercato immobiliare, senza contare gli enormi vantaggi che porterebbe a lavoratori e studenti che ogni giorno viaggiano (dai 35/40mila). Un aiuto concreto anche per combattere lo spopolamento dei piccoli borghi. La linea veloce con Roma sarebbe un toccasana per la nostra economia, e aiuterebbe enormemente il anche il turismo delle nostre zone. Vigilerò affinché il mio ordine del giorno venga rispettato". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli. (Com)