Napoli: Ficco (Saues), bene pool magistrati anti-aggressioni ai medici

- Il Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, ha espresso il proprio apprezzamento al Procuratore della Repubblica di Napoli per l'istituzione di una speciale sezione di magistrati che si occuperanno dei reati di aggressione al personale dell'emergenza sanitaria. Il presidente nazionale del sindacato, Paolo Ficco, ha dichiarato in una nota: “Plaudiamo all'iniziativa del dottor Giovanni Melillo certi che contribuirà concretamente alla prevenzione e alla repressione di reati così particolarmente esecrabili e perpetrati peraltro nei confronti di chi, spesso in contesti e in condizioni difficilissime, si prodiga per salvare vite umane". E quindi ha concluso: “Auspichiamo che intanto il Parlamento approvi norme maggiormente repressive nei confronti degli autori di questi reati ed intervengano per affrontare con la massima determinazione la grave criticità della carenza di personale medico e infermieristico, spesso alla base dei disagi subiti dai pazienti e quindi di non pochi episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari".(Ren)