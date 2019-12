Università: Parthenope e Federico II al quarto posto della graduatoria Sna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'università Parthenope e l'università Federico II di Napoli hanno raggiunto un brillante risultato posizionandosi al quarto posto della graduatoria nazionale del progetto "Sna - mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle amministrazioni pubbliche". Il progetto, come si legge in una nota, è promosso dalla scuola nazionale dell'amministrazione della presidenza del consiglio dei ministri e nasce dalla volontà di rilevare e mappare le competenze organizzative ed individuali dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni per individuare percorsi di sviluppo e di crescita.(Ren)