Mostre: sabato si inaugurano le meridiane al Real Sito di Carditello

- Per la prima volta, sabato, saranno mostrati al pubblico gli orologi solari riportati all'antico splendore al real sito di Carditello. L’annuncio arriva da una nota della fondazione che ha spiegato come: “le meridiane di Ferdinando IV di Borbone, che consentivano agli abitanti del sito di conoscere l'orario e regolare l'andamento del lavoro, tornano a scandire il tempo nel Real Sito di Carditello, dopo un complesso lavoro di recupero promosso dalla fondazione. Il restauro degli antichi orologi solari, concepiti per essere letti a grande distanza da allevatori ed agricoltori nella "fattoria reale", sarà inaugurato sabato 21 dicembre, alle ore 15, in occasione del solstizio d'inverno. L'intervento, per il quale la fondazione si avvale della competenza di Alessandra Pagliano esperta di gnomonica e docente presso il dipartimento di architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II ha portato alla luce alcuni elementi dei dipinti decorati con festoni e motti dedicati ai temi delle stagioni e dello scorrere del tempo”. La professoressa Pagliano ha dichiarato: “Abbiamo salvato gli orologi solari, alcune delle incisioni, infatti, erano andate perse ma sono state recuperate attraverso un minuzioso lavoro che ci ha permesso di ripristinare le linee presenti sugli orologi di Carditello. In totale, sono due orologi con le ore contemporanee, ossia francesi, e altri due con le ore italiche che segnano le ore di luce prima del buio. Questi orologi hanno una grandezza di 25 metri quadrati, i più grandi della Campania, e si basano su un meccanismo astronomico. Insomma, si tratta di una vera e propria meraviglia di precisione per scandire ogni minuto, ora e giorno della vita di corte all'epoca dei Borbone". (Ren)