Mafie: Regione Piemonte, Rosso si dimette da assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In queste ore Roberto Rosso mi ha fatto pervenire le proprie dimissioni che ho prontamente accettato, avendo già fatto predisporre la sua revoca non appena verificata la notizia appresa dalla stampa". Così il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo l'arresto dell'assessore Roberto Rosso (Fratelli d'Italia) per voto di scambio nell'ambito di un'inchiesta sulla 'ndrangheta. "Come governo regionale, infatti, non possiamo accettare che esista alcuna ombra e più che mai su un tema come quello della lotta alla mafia e alla criminalità, che sono per noi un principio irrinunciabile e per il quale abbiamo voluto costituire per la prima volta in Piemonte una specifica Commissione permanente sulla Legalità", chiude Cirio.(Rpi)