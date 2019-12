Napoli: strage rapido 904, lunedì cerimonia commemorativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì, alle ore 12.30, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ed il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage del treno rapido 904, Rosaria Manzo, interverranno alla cerimonia commemorativa del XXXV anniversario dell’eccidio. La cerimonia sarà preceduta, alle ore 12, dall'intitolazione del "Giardino per non dimenticare" in memoria delle vittime dell’attentato. L’evento di intestazione avrà luogo all'altezza dell'area giochi della rinnovata Piazza Garibaldi. (Ren)