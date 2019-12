Napoli: inaugurato campo di calcio a cinque a Secondigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato questìoggi il campetto di calcio a cinque in erba sintetica nelle case celesti, nel quartiere di Secondigliano a Napoli. Il progetto, come hanno fatto sapere dal Comune, è frutto della collaborazione tra l'ente e Coca Cola Italia ed è stata avviata in occasione del tour della Coppa del mondo Fifa 2018.(Ren)