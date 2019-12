Napoli: domani allerta meteo arancione, chiusi parchi e cimiteri

- Domani resteranno chiusi i cimiteri ed i parchi della città di Napoli in conseguenza dell'allerta meteo arancione valida per l'intera giornata. Nel bollettino emesso dalla Protezione civile regionale sono previste: "Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Venti temporaneamente forti da ovest-sud-ovest con locali raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte." In via prudenziale, il Comune ha deciso che la disposizione di chiusura di parchi e cimiteri varrà anche per domenica in previsione della prosecuzione delle precarie condizioni meteo attese anche per la giornata. Le scuole cittadine di ogni ordine e grado sono già interessate alla sospensione delle attività cosi come previsto dal calendario regionale scolastico. (Ren)