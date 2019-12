Napoli: assessore Galiero, approvato in giunta schema per dehors

- La giunta comunale di Napoli ha approvato oggi, su proposta dell'assessore al commercio, ai mercati e alle attività produttive Rosaria Galiero, lo schema di coperture laterali di cui i pubblici esercizi che occupano suolo pubblico antistante le proprie attività (dehors) potranno dotarsi nel periodo invernale, aggiungendole a sedie, tavolini ed ombrelloni. Il provvedimento interesserà, dal 15 novembre al 15 aprile, tutti gli esercenti la cui attività ricade nel perimetro della zona A del piano regolatore, ovvero il centro storico Unesco (ad esclusione di quelli che hanno già adeguato o stanno adeguando la propria occupazione di suolo alle linee guida di dettaglio approvate nel maggio scorso) avranno la possibilità di delimitare lateralmente i propri dehors con tende frangivento trasparenti. Per l'assessore Galiero: "Si tratta di un grande risultato che costituisce uno stato di avanzamento decisivo nel delicato compito che il Comune si è dato di definire le linee guida per l'occupazione di suolo pubblico per tutti i pubblici esercizi di Napoli. Grazie all'impegno dei nostri uffici, del Diarc e della Soprintendenza, siamo riusciti a venire incontro alle richieste di migliaia di esercenti che nel periodo invernale non riuscivano a sfruttare a pieno il suolo pubblico concesso e regolarmente pagato. Esercenti che ora saranno in condizione di accogliere, anche all'esterno delle proprie attività, cittadini e turisti in un ambiente confortevole". Quindi Galiero ha concluso: "Il lavoro del gruppo costituito da Soprintendenza, dipartimento di architettura, camera di Commercio e Comune di Napoli, con l'accordo di collaborazione scientifica del 2 agosto 2017, proseguirà nei prossimi mesi fino al completamento del piano generale dei dehors che prevede linee guida di dettaglio per altre 50 strade e piazze di rilevante interesse architettonico e paesaggistico (da aggiungere a quelle già approvate nel maggio scorso) e linee guida generali per tutto il resto della città". (Ren)