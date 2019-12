Acerra (Na): approvata delibera per locali nuovo commissariato

- "Assicurare una più efficace azione di controllo e prevenzione da parte delle forze dell'ordine ed incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini, specie nel centro storico di Acerra (Na), area che soffre ancora di particolare fragilità, come emerge dagli ultimi recenti fatti di cronaca". Con questo obiettivo la giunta comunale, riunita oggi dal sindaco Raffaele Lettieri, ha adottato la delibera n.183, con la quale ha confermato la disponibilità del Comune di Acerra di concedere al Ministero degli Interni il comodato d'uso gratuito di alcuni locali situati presso l'edificio di piazzale Renella per l'allocazione del commissariato di polizia di Stato. Confermato, inoltre, che l'immobile di Piazzale Renella è destinato in parte ad ospitare la scuola del primo circolo didattico. In una nota dal Comune hanno fatto sapere che: "La volontà dell'amministrazione risponde alle richieste avanzate dalla prefettura di Napoli di spazi in cui allocare gli uffici del commissariato di polizia, in seguito a queste richieste il Comune ha manifestato la propria disponibilità al fine di rafforzare l'attività della polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine nel centro storico, che al termine dei lavori di riqualificazione dell'immobile di Piazzale Renella vedrà il ritorno della scuola del primo circolo didattico e l'allocazione del nuovo commissariato di Polizia di Stato". (Ren)