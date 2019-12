Regione Piemonte: approvato bilancio preventivo per triennio 2020-2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento diviene parte integrante e sostanziale del Bilancio della Regione Piemonte. Il fabbisogno 2020 del Consiglio regionale è, quindi, di € 48.600.000 in linea con la spesa degli anni precedenti ed in leggero calo sul 2019. Con € 46.390.000 vengono coperti i costi di funzionamento dell’Assemblea e, con l’utilizzo degli avanzi di amministrazione, le spese per i lavori di ristrutturazione dei palazzi sedi consiliari (€ 2.210.000). (Rpi)