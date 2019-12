Napoli: De Gregorio (Eav), Circumvesuviana funzionerà bene tra tre anni

- "La marcia la cambiamo tutti i giorni, più volte al giorno. L'articolo di Repubblica è ridicolo. Parlare dello stato finanziario dell'Eav è una cosa che fa ridere i polli". Lo ha dichiarato Umberto De Gregorio, presidente Eav, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Ieri ha firmato un contratto di mutuo di 68 milioni di euro con la banca europea degli investimenti - ha proseguito De Gregorio - che prima di oggi non era mai scesa sotto Roma. Mi trovate un'altra azienda che chiude il bilancio per ben 4 anni? Non c'è nessun contenuto particolare nella lettera, è una semplice ramanzina. Legambiente ha detto, per l'ennesima volta, che la Circumvesuviana non funziona, ed è vero, sono il primo ad ammetterlo. Che devo fare più di comprare nuovi treni? Siamo in primi in Italia per nuove innovazioni, nuovi treni, nuove assunzioni. La qualità del servizio dipendono da questo. I centinaia di milioni non arrivano così, ci sono dei processi. Non posso dire date, ma posso dire che abbiamo i treni revampizzati, il primo è già entrato in servizio, cinque sono pronti. Stiamo aspettando l'okay. Se prendo un'azienda fallita, la qualità del servizio, oggi, non si può vedere. Bisogna basarsi su quello fatti in 4 anni. La gomma è un po' più semplice, volete mettere un autobus con una ferrovia?". (segue) (Ren)