Castellammare (Na): beneficenza, domenica 29 in scena "Flashback" alla chiesa Maria Ss del Carmine (2)

- La tracklist di quest'anno sarà formata da classici del pop/rock mixati con successi del momento: tra gli artisti interpretati ci saranno Sergio Endrigo, Mariah Carey, Sia, Marracash e molti altri. Come in ogni occasione sarà associato al concerto del social guitar project un fine sociale: all'evento sarà abbinata, infatti, una lotteria il cui ricavato andrà a favore del progetto "Un passo avanti, e tu?" promosso dall'associazione "A braccia aperte" di Gragnano (Na), rivolto a ragazzi con diverse difficoltà del disturbo del neuro sviluppo, che si è posta come obiettivo quello di stimolare la relazione tra i ragazzi, di sviluppare le loro abilità creative e culinarie, e potenziare le loro capacità procedurali di memoria e di attenzione per allenarli al mondo del lavoro, attraverso le emozioni e l'autostima per giungere ad una migliore autonomia. I biglietti saranno acquistabili durante tutta la giornata del 29 durante le messe, e durante il concerto in Chiesa, con estrazione di premi a fine serata. (Ren)