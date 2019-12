Calcio: de Magistris, mi auguro che il cambio di allenatore faccia ritrovare unità

- "Di Ancelotti ricordo soprattutto le parole di grande amore e affetto per la città. Da napoletano e da sindaco, oltre che da tifoso, questo mi fa piacere". Queste le dichiarazioni del sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, che ha così proseguito il suo commento nei confronti dell'ex allenatore della formazione partenopea: "Mi dispiace non si sia riusciti a vedere l'impronta del modulo di Ancelotti nel Napoli. Forse ci sono varie cause in ciò tra cui il fatto che non abbia avuto il tempo di farlo a causa degli avvenimenti delle ultime settimane. Noi dobbiamo guardare al futuro. Non spetta a me esprimere valutazioni su un allenatore che è appena arrivato. Piuttosto mi auguro che il Napoli ritrovi quello spirito di squadra, compattezza, coesione e di voglia di combattere sul campo, perché si dovrà far trovare in condizioni migliori di come ha terminato il 2019, sia per la prima partita di Champions del nuovo anno che per cercare di ricominciare a scalare la classifica". "Piuttosto - ha concluso de Magistris - mi preoccupa la lacerazione che si è creata tra allenatore, atleti e la società, e mi preoccupa soprattutto in relazione a quello che il Napoli aveva rappresentato negli ultimi anni: una squadra compatta in grado di esprimere un bel calcio e con la voglia di lottare fino alla fine". (Ren)