Napoli: sabato e domenica a Castel dell'Ovo ci sarà Beerfest

- Sabato e domenica a Castel dell'Ovo ci sarà la prima edizione di "Napoli Beerfest", un appuntamento sulla birra artigianale patrocinato da Comune di Napoli, Unionbirrai (l'associazione dei piccoli birrifici indipendenti) e Confesercenti. In una nota da Palazzo San Giacomo si legge che: "Oltre i 17 birrifici artigianali campani e italiani, ai quali si affiancheranno eccellenze dell'enogastronomia cittadina, con laboratori di degustazione e tavole rotonde incentrate sul movimento brassicolo italiano. L'abbinamento cibo-birra, grazie al supporto del progetto "Birra in Tavola", sarà il filo conduttore dell'area culturale e vedrà protagonisti anche esperti del settore. Grande risalto anche al progetto "Scegli Napoli", per promuovere l'acquisto di prodotti realizzati dalle aziende con sede nella città di Napoli e nel suo territorio metropolitano. L'assessore comunale al commercio, ai mercati e alle Attività produttive Rosaria Galiero ha dichiarato: "Castel dell'Ovo sarà in grado di fondere perfettamente le eccellenze della birra e dell'enogastronomia napoletana, con nomi importanti che accompagneranno un percorso suggestivo che identificherà la grandezza tecnica e gustativa della birra". (Ren)