Mafie: Sganga (M5s), arresto Rosso getta ombra su ultime elezioni regionali in Piemonte

- "L'arresto del capogruppo in Comune di Fratelli d'Italia e assessore in Regione, Roberto Rosso, getta un'ombra scura sulle elezioni regionali in Piemonte della scorsa primavera". Così Valentina Sganga, capogruppo a Torino del Movimento 5 stelle, dopo l'arresto di Rosso per voto di scambio nell'ambito di un'inchiesta sulla 'ndrangheta. "Prima di qualsiasi riflessione su quanto fare ora, penso sia necessario manifestare la mia solidarietà ai consiglieri regionali che vedono macchiata la propria elezione da chi, cercando il voto della 'ndrangheta, scredita il lavoro quotidiano degli amministratori pubblici - prosegue Sganga - . Non è questa la politica per la quale ci impegniamo e spero che tutte le forze politiche mostrino disponibilità ad aprire una riflessione su quanto sta accadendo". (segue) (Rpi)