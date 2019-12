Napoli: domani al via la due giorni dedicata alla birra a Castel dell'ovo

- "Saranno circa un centinaio le birre proposte dai 17 birrifici italiani, di cui metà campani, che saranno proposte nel corso della manifestazione". Queste le parole di Alfonso del Forno, organizzatore del "Napoli beerfest" e presidente dell'associazione Aum, in merito all'evento previsto per domani e domenica a Castel dell'ovo. del Forno, riguardo alla composizione dell'iniziativa ha poi aggiunto: "Vicino alle birre di alta qualità saranno inoltre presenti delle postazioni dedicate al cibo e alla gastronomia napoletana rinomata nel mondo: dai 'cuzzitielli' ai taralli sugna e pepe fino alle polpette al ragù e ai dolci tipici dei quartieri partenopei, i visitatori potranno gustare le eccellenze del territorio". Sulla manifestazione l'assessore napoletano al Commercio, ai Mercati e alle Attività produttive, Rosaria Galiero, ha dichiarato: "La prima edizione di 'Napoli beerfest' sarà un momento che ci vedrà protagonisti, come città di Napoli, e costituirà il primo evento con protagonista la birra di caratura nazionale che verrà ospitata in una delle location più suggestive della città, quella di Castel dell'ovo. Il luogo sarà in grado di fare una fusione perfetta tra ciò che sono le eccellenze della birra e le particolarità enogastronomiche napoletane. Ci saranno nomi eccellenti che accompagneranno un percorso suggestivo che identificherà la grandezza, tecnica e gustativa, della birra". "Napoli beerfest" è stato pianificato con il patrocinio del Comune di Napoli, Union birrai-associazione dei piccoli birrifici indipendenti, e Confesercenti. (Ren)