Beni confiscati: Centro Fiamma e FdI, deve cessare monopolio sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presentiamo 'il cesto delle conserve dell'orto', realizzato con i prodotti dei terreni agricoli confiscati alla camorra da ragazzi con disabilità e da utenti dell'area penale, per sottolineare che i beni confiscati possono e devono essere finalizzati a scopi lavoratori e sociali con il coinvolgimento delle fasce deboli". Lo ha affermato il presidente del Centro nazionale sportivo Fiamma, Antonio Arzillo, nella conferenza stampa tenuta, stamani, nella sede del Consiglio regionale della Campania, insieme con il coordinatore regionale di FdI, Gimmi Cangiano, il dirigente di "Sud protagonista/FdI", Salvatore Ronghi, il consigliere regionale di FdI, Michele Schiano, il presidente regionale di Gioventù nazionale, Roberta Salerno, e i rappresentanti dell'associazione "La bottega dei semplici pensieri" . Cangiano ha sottolineato: "Deve cessare il monopolio della sinistra sul riutilizzo dei beni confiscati, un tema sul quale la destra è da sempre attiva e per il quale ha già dimostrato, con iniziative meritorie come quella del Centro Sportivo Fiamma, la sua capacità di iniziativa e di gestione. Proseguiremo questo importante percorso affinchè tutti i beni confiscati vengano finalizzati a creare lavoro e affinchè vengano affidati attraverso procedure partecipate e trasparenti". (segue) (Ren)