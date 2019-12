Beni confiscati: Centro Fiamma e FdI, deve cessare monopolio sinistra (2)

- Salvatore Ronghi ha evidenziato: "Nella prossima legislatura, che vedrà il centrodestra vincente, metteremo in campo un'azione determinata per meglio finalizzare i beni confiscati a scopi lavorativi e sociali e daremo vita ad una profonda modifica della fondazione Polis della Regione Campania nella quale è stata concentrata dai governi regionali di sinistra la gestione dei beni confiscati". Schiano ha aggiunto: "In questa legislatura abbiamo approvato un'importante legge per dare slancio al riutilizzo dei beni confiscati, ma bisogna fare molto di più per finalizzare questo grande patrimonio a scopi produttivi e sociali, per valorizzarlo e farne volano di sviluppo dei territori anche al fine di rilanciare l'azione di contrasto della camorra e della criminalità organizzata". Infine, Arzillo ha affermato: "Abbiamo denunciato quello che sembra essere una sorta di monopolio dell'associazione Libera nella gestione dei beni confiscati alla camorra e ci batteremo affinchè tutto il patrimonio dei beni confiscati presente in Campania venga affidato, per il suo riutilizzo, sulla base di bandi pubblici che consentano la più ampia partecipazione del mondo associativo al fine di restituire questi beni all'utilizzo della comunità campana". (Ren)