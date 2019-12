Campania: Aspat, sanità fuori da commissariamento, ora De Luca ci ascolti

- "La sanità campana, dopo dieci anni di commissariamento governativo è uscita dal piano di rientro e il governatore De Luca, nella qualità di presidente della giunta regionale, deve ora porsi necessariamente all'ascolto delle categorie e degli stakeholders, portatori degli interessi legittimi di imprese, cittadini e malati". È l'invito che è arrivato a Vincenzo de Luca da Pierpaolo Polizzi e dai dirigenti Gambardella, Gambino e Lanzaro dell’Aspat, associazione di categoria rappresentativa della sanità privata accreditata territoriale. Le proposte che Aspat ha indirizzato al presidente De Luca sono state: “In particolare sul fabbisogno assistenziale e continuità Lea, la Regione ha l'opportunità di raggiungere, attraverso una nuova programmazione, il doppio obiettivo della continuità assistenziale Lea e della riduzione significativa delle liste di attesa. Vi sono le condizioni in ambito di assistenza specialistica ambulatoriale per una erogazione continuativa a tutto il 31 dicembre di ogni anno da parte dei centri pubblici e privati accreditati, senza le ripetute interruzioni su base trimestrale a carico del privato". Altro punto e sui nuovi tetti di spesa e correlati contratti degli Erogatori accreditati: “Dopo anni di motivate richieste delle associazioni di categoria finalmente la Regione Campania ha adottato un cambio di paradigma definendo il fabbisogno non più sulla base della previgente offerta (dato storico consolidato) ma sulla corretta ed articolata analisi dei bisogni rilevati dai territori provinciali. Il presidente De Luca è oggi consapevole che per garantire i Lea in continuità assistenziale deve programmare un incremento di volumi prestazionali aggiuntivi a quelli erogati nel corso del 2018". "Le risorse finanziarie – hanno rilanciato da Aspat - a tal uopo utilizzabili esistono e sono state già accantonate in bilancio".(Ren)