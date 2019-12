Napoli: supereroi e acrobati in visita ai piccoli pazienti dell'ospedale Santobono

- Saranno Capitan America, Spiderman Ironman, Hulk e Superman i protagonisti della indimenticabile e sorprendente giornata che, sabato, a partire dalle 9 in via Mario Fiore a Napoli, aspetta i piccoli pazienti ricoverati nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in pediatria sarà resa possibile grazie all'impegno dell'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, di Aido e dei tecnici acrobatici di Edilizia acrobatica che, travestiti con i costumi originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a più riprese dal tetto dell'ospedale e si affacceranno, ove possibile, alle finestre per salutare e incoraggiare i pazienti. (Ren)