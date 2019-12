Piemonte: Cirio, 780 mila euro per recuperare ex asilo Olivetti di Ivrea (2)

- L’edificio, costruito nel 1939, è di proprietà comunale e fa parte dei beni Unesco di Ivrea. Gli interventi comprendono la bonifica dall’amianto, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza. Al suo interno, oltre al nido, verrà anche creata un’esposizione multimediale del welfare olivettiano. Nell’area della fabbrica ora di proprietà di ICONA, grazie ad un accordo di comodato d’uso gratuito in via di definizione tra il gruppo e il Comune, verrà realizzato il centro visitatori Unesco. (Rpi)