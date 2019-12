Regione Piemonte: approvato bilancio preventivo per triennio 2020-2022

- “Continua il percorso virtuoso intrapreso dal Consiglio regionale negli ultimi anni. Le economie realizzate hanno creato la provvista di risorse necessarie per effettuare gli investimenti tecnologici e le manutenzioni straordinarie degli edifici del Consiglio. È infatti iniziato il percorso che porterà alla sostituzione di tutto l'hardware obsoleto utilizzato dagli uffici e dai gruppi consiliari e si è proceduto a realizzare investimenti di dematerializzazione, partecipazione ed e-democracy. Inoltre sono già state sostituite due centrali termiche ed è stato avviato il progetto di ristrutturazione di Palazzo Lascaris. A seguire l'avvio del procedimento di manutenzione straordinaria degli altri edifici. Grazie alla rideterminazione del vitalizio con il metodo di calcolo contributivo si potranno avere risorse aggiuntive sul 2020 per quasi 700 mila euro”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, ha commentato l’approvazione in Aula all’unanimità, nella seduta del 19 dicembre, del “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Piemonte per il triennio 2020-2021-2022”. (segue) (Rpi)