Mafie: Grimaldi (Luv) su arresto Rosso, giunta Cirio si dimetta, immagine Regione Piemonte compromessa

- “Era consapevole, il patto è andato a buon fine dopo una fitta contrattazione. Siamo garantisti ma c’è poco da girarci attorno: la Giunta Cirio dovrebbe dimettersi all’istante. I fatti sono di una gravità inaudita. Qual è l’oggetto dello scambio? 15.000 euro, ma i voti sono stati garantiti in cambio di quale promessa?”. Così Marco Grimaldi, consigliere regionale in Piemonte in quota Liberi Uguali Verdi, dopo l'arresto di Roberto Rosso per vito di scambio nell'ambito di un'inchiesta sulla 'ndrangheta. "Dopo cinque anni in cui eravamo riusciti a restituire dignità all'istituzione regionale, lasciandoci alle spalle le inchieste che travolsero Cota, ora ci troviamo di fronte a un arresto preventivo in un'indagine sulla collusione con la criminalità organizzata - prosegue Grimaldi - . Zero leggi, zero delibere e questa storia che puzza e che ti fa dire che nulla sarà come prima. Il volto della Regione è sfigurato, la sua immagine gravemente compromessa e non basterà qualche gesto simbolico a riparare il danno". (Rpi)